الصباح الفني
“حنين بحال ماما” جديد سلمى رشيد
اختارت الفنانة سلمى رشيد أن يكون جديدها الفني عبارة عن عمل غنائي لمناسبة عيد الأم يحمل عنوان “حنين بحال ماما”، والذي قدمته رفقة ابنها “يانيس”. واحتفلت سلمى رشيد بالنجاح الذي حققته أغنية “حنين بحال ماما”، سيما بعد أن أكدت أنها تصدرت “الترند” المغربي و”ترند” باقي الدول العربية. وصورت سلمى رشيدأكمل القراءة »
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