خاص
نهضــة رياضيــة
اتحاد طنجة فاز بالبطولة الوطنية الاحترافية في 2018 والملعب الكبير ساهم في تطوير الفريق مع بناء الملعب الكبير بطنجة، الذي افتتح بشكل رسمي يوم 26 أبريل من 2011 احتضن العديد من اللقاءات الدولية الهامة، نظير، السوبر الفرنسي سنتي 2011 و ،2017 والسوبر الإسباني بين برشلونة وإشبيلية في 2018. ومع بروزأكمل القراءة »
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