اذاعة وتلفزيون
“الكونجي” على “الأولى”
سيكون مشاهدو قناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، على موعد مع الشريط التلفزيوني “الكونجي”، للمخرج نوفل براوي. ويعتبر “الكونجي”، من الأفلام الكوميدية، إذ يضم مجموعة من الممثلين، ويتعلق الأمر بثريا العلوي، وفاطمة عاطف، وكمال كاظمي، وحسن باديدة ونور الدين بكر، وجواد العرفاوي وغيرهم. وتدور أحداث الفيلم وهوأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل