حوادث
تفكيك شبكة لتهجير البشر
علم من مصدر مطلع، أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان بإقليم الناظور، تمكنت أخيرا من تفكيك شبكة للاتجار في البشر والهجرية السرية. وكشف المصدر ذاته، أن يقظة عناصر الدرك الملكي بقرية أركمان، مكنتها بعد ترصد وتتبع للوضع واستغلال معطيات دقيقة، من إجهاض مخطط للهجرة السرية من منطقة شبهأكمل القراءة »
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