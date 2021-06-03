ملف الصباح
فـاس نزعـت جلبـاب الخـوف والشـك
تخلى الفاسيون منذ عدة أسابيع عن مختلف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس “كورونا”، وفي كل الفضاءات، إلا العمومية منها التي تلزم احترامها، ما ينذر بانتكاسة محتملة قد تعيد الوضع للصفر، نتيجة التراخي والاستهتار واللامبالاة والمغامرة بالذات والآخر دون اعتبار لتبعات ذلك, إذ فسح تخفيف التدابير الوقائية والتساهل الرسمي مع منأكمل القراءة »
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