الرياضة
رسالة رياضية: ازدواجية
أثار موضوع التفرغ الذي يستفيد منه موظفون بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، الكثير من ردود الفعل، بين مؤيد ومعارض، الشيء الذي يتطلب بعض التوضيحات. بداية، لا أحد يشكك في كفاءة ونزاهة أطر الشباب والرياضة، ومساهمتها الكبيرة في تطوير الرياضة الوطنية، لكن هذا لا يمنع من وجود فئة، تبحث عن تصيد الفرصأكمل القراءة »
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