حوادث
أساتذة ومسؤولون جامعيون أمام المحكمة
لا تزال فصول قضية “العريضة الغامضة” بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، مستمرة وتطورت ووصلت إلى أيدي القضاء، ويتعلق الأمر باستقالة منسق ماستر بالكلية، بعد تقديم عريضة ضده، موقعة باسم 15 أستاذا، وهو ما دفع به إلى اللجوء إلى القضاء، خاصة أن الإدارة لم تمكنه من فحوى العريضة. وتقول المعطيات التيأكمل القراءة »
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