الرياضة
“وينرز” يحذر مديرية التحكيم والتلفزيون
حذر فصيل “وينرز”، المساند للوداد، مديرية التحكيم وقناة الرياضية الناقلة لمباريات البطولة، بعد الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه الأحد الماضي أمام الفتح الرياضي بملعب مولاي الحسن، لحساب الجولة 21. وأكد “وينرز” أن المباراة الشيقة كلها مجتمعة، لكن الحكم شاء أن يفسد الأمسية، بقرارات أثرت على النتيجة النهائية، إضافة إلى إخراجأكمل القراءة »
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