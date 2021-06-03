مقالات الرأي
حرية شخصية
> هل الفن حرام أم حلال؟ > بداية الفن كان في القديم أو إلى عهد قريب، يطلق على العلم، فالنحو فن والبلاغة فن والفيزياء فن والصيدلية فن وغيرها، لهذا نقول أن شخصا متمكنا من فن المنطق والبلاغة والتفسير والحديث، إلا أن الكلمة صار لها معنى معاصر، إذ ترمز للمسرح التمثيلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل