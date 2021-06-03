أســــــرة
أنانية الأطفال… مسؤولية الأسرة
الكوتش أفكار شدد على التحلي بالهدوء وتنبيههم لتصرفاتهم يجد الكثير من الأشخاص صعوبة في التعامل مع الأطفال الأنانيين، والذين يهتمون بأنفسهم فقط، وبمصالحهم دون الاهتمام بمصلحة الآخرين. ورغم أن أنانية الطفل، تعتبر سلوكا مكتسبا من الأسرة ومن البيئة التي يعيش فيها، ينزعج بعض الآباء والأمهات من الأمر، سيما أن الطفل،أكمل القراءة »
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