حوادث
اعتقال سارق المحلات التجارية بمكناس
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، الأحد الماضي، من اعتقال شخص يبلغ من العمر 39 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم الماسة بممتلكات الغير، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتعدد السرقات بالكسر من داخل محلات تجارية تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض. وعرض المشتبه فيه مستخدمي أربعة محلاتأكمل القراءة »
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