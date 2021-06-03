حوادث
محاكمة أجنبيين بتهمة تهريب المخدرات
أوقفا من قبل الدرك البحري على متن قارب شراعي قرب الجديدة أحال قاضي التحقيق بابتدائية الجديدة، أخيرا، على الغرفة الجنحية التلبسية متهمين يحملان جنسية أجنبية، بعد متابعتهما في حالة اعتقال بجنحة محاولة حيازة المخدرات ونقلها وتصديرها. ويستفاد من محضر الضابطة القضائية، المنجز من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بالجديدة، أنهأكمل القراءة »
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