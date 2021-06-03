ملف الصباح
درب السلطـان… الاحتـراز بالتيمـم
استهتار بالإجراءات الوقائية في قيسارية ״الحفاري״ وساحة السراغنة والعديد من أزقة الحي الشهير أرخى الظلام سدوله، وشرع المصلون ينسحبون جماعة من أحد مساجد حي درب السلطان، بعد صلاة العشاء، قبل أن يذوبوا في زحام الأزقة المشكلة لقيسارية الحفاري الشهيرة. وبزنقتي “آيت إيفلمان” و”المونستير” المتعامدتين، بلغت حركة الخلق أوجها، رغم أنأكمل القراءة »
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