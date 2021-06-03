الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي وعد المكتب المسير للرجاء الرياضي لاعبي الفريق الأول، بمنحة مغرية، في حال التتويج بلقب كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، لثالث مرة في تاريخ النادي. ووصل الرجاء لنصف نهاية النسخة الحالية، إذ سيواجه بيراميدز المصري، في 18 يونيو الجاري بمصر ذهابا، على أن تلعب مباراة الإياب بالبيضاء. الودادأكمل القراءة »
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