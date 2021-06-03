حوادث
سرقة وكالة أموال لتنفيذ عملية “الحريك”
المتهم يبلغ 18 سنة كان يتهيأ للهجرة رفقة صديقه وأبحاث أمنية أجهضت مخططاته نجحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة، الاثنين الماضي، في فك لغز عملية السطو التي استهدفت وكالة لتحويل الأموال، بعدما أوقفت الفاعل الرئيسي وشريكه. وحسب مصادر “الصباح”، جرى إيقاف المشتبه فيه البالغ من العمر 18 سنة، فيأكمل القراءة »
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