ملف الصباح
عين الذئاب… كورونا في مهب الصيف
التدابير في خبر كان ودوريات الأمن ترصد المخالفين وإقبال متزايد ينذر بالأسوأ يكفي أن تلج شاطئ عين الذئاب بالبيضاء، لوهلة، لتكتشف أن جل مصطافيه، غير مبالين بالتدابير الاحترازية، بل إن بعضهم استهل عطلته الصيفية بالاستجمام و»التبحار»، متناسيا فيروس كورونا. ويعتبر شاطئ عين الذئاب أكثر الأمكنة التي يمكن أن ترصد فيهاأكمل القراءة »
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