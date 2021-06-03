الصباح الفني
تتويج الجندي بجائزة أحسن ممثل
توج الممثل يوسف الجندي بجائزة أحسن ممثل خلال تظاهرة “ليلة سفراء الفن والرياضة”، وذلك عن الدور الذي تقمصه ضمن مسلسل “الصلا والسلام” للمخرجة زكية الطاهري. وقال الجندي عن تتويجه بالجائزة “شكرا لجنة تحكيم سفراء الفن والرياضة، أتقاسم هذه الجائزة مع مخرجة العمل زكية الطاهري ومع حبيبي أحمد ومع صديقي لمويسيأكمل القراءة »
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