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نجوم “العود” في مهرجان دولي بالبيضاء
ندوات وورشات وأمسيات موسيقية بمشاركة موسيقيين من عدة دول أعلنت جمعية الفن الرابع عن تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان العود الدولي بين 17 و 20 يونيو الجاري بالبيضاء، تحت شعار “العود، موروث ثقافي إنساني”. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمهرجان عدة ورشات تكوينية لعشاق آلة العود، إلى جانب ندوات وورشات، وأمسيات موسيقيةأكمل القراءة »
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