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اذاعة وتلفزيون

نجوم “العود” في مهرجان دولي بالبيضاء

منذ ساعتين
ندوات وورشات وأمسيات موسيقية بمشاركة موسيقيين من عدة دول أعلنت جمعية الفن الرابع عن تنظيم الدورة الثالثة لمهرجان العود الدولي بين 17 و 20 يونيو الجاري بالبيضاء، تحت شعار “العود، موروث ثقافي إنساني”. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للمهرجان عدة ورشات تكوينية لعشاق آلة العود، إلى جانب ندوات وورشات، وأمسيات موسيقيةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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