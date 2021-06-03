الأولى
لنتحد ضد إسبانيا
هجماتها تفرض على المغاربة وقف الاستثمارات العقارية بها والرحلات السياحية إليها لن يعدم خيال المغاربة الجمعي أشكالا للدفاع عن قضيتهم الوطنية، ومواجهة حكومة إسبانية خسرت ثقتهم، حين فضلت منطق الإملاءات، والتحالفات الفاشلة، دون احترام لحسن الجوار. لم تعد إسبانيا “جنة”، لأن فيها من يخطط ويقرر عقد صفقات التواطؤ مع جنرالاتأكمل القراءة »
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