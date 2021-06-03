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تتويج مكاوي بمهرجان الموسيقى والتربية
توجت، هبة مكاوي بالرتبة الأولى في المهرجان الوطني للموسيقى والتربية المنظم من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي. وجاء تتويج هبة مكاوي بناء على مجموعة من المعايير أبرزها مهارات العزف والتحكم في آلة القانون والحضور المتميز والتقنيات العالية. جدير بالذكر أن مكاوي مارست الموسيقى منذ صغرها بالعزف علىأكمل القراءة »
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