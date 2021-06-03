الرياضة
الوداد والفتح يسيطران على بطولة الطاولة
أحرز ناديا الفتح الرياضي (ذكور) والوداد الرياضي (إناث)، الأحد الماضي، لقب البطولة الوطنية لكرة الطاولة في فئة أقل من 18 سنة، التي جرت أطوارها النهائية بالقاعة المغطاة الشلالات بالمحمدية. وتوج الفتح بطلا للمغرب عقب تفوقه في المباراة النهائية على نادي الوداد بثلاث جولات لواحدة. وبلغ الفريق الرباطي المباراة النهائية بعدأكمل القراءة »
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