وطنية
النموذج التنموي الجديد يحتاج إلى تنزيل
المحاسبة تحتاج إلى إحداث آلية تحت سلطة الملك مباشرة لتتبع البرنامج وتحفيز الأوراش الاستراتيجية بقلم: د. خالد الشرقاوي السموني(*) الملك محمد الخامس، طيب الله ثراه، قاوم من أجل التحرير واستقلال المغرب، والملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، قام بتثبيت ركائز دولة المؤسسات والحق والقانون وتحقيق الوحدة الترابية للمملكة، والملكأكمل القراءة »
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