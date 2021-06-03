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بنشعبون يفضح مسؤوليـن فاسـديـن
سيفضح محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الوزراء و كبار المسؤولين ” الفاسدين” بالمؤسسات العمومية والشركات التابعة للقطاع العام، والفاشلين في تدبير المنشآت العامة، والذين أساؤوا إلى المسؤوليات الملقاة على عاقتهم، وتأخروا في إنجاز المشاريع التنموية، تنزيلا للمبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة. وجاء هذا القرار، بعد ضغط مارسه نوابأكمل القراءة »
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