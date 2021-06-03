الرياضة
مغربي جديد يلتحق بواتفورد
التحق المغربي عمران لوزا، المغربي الأصل والحامل للجنسية الفرنسية، المرشح للدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة، بمواطنه آدام ماسينا، المدافع الأيسر بواتفورد، الصاعد أخيرا إلى “البريمر ليغ”. وأشار واتفورد، أول أمس (الثلاثاء)، في موقعه الرسمي، إلى ضم لوزا، لاعب وسط ميدان نانت الفرنسي، الذي حافظ على مكانته فيأكمل القراءة »
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