أســــــرة
الزوجة شديدة الحساسية… التحدي الصعب
المختصون في العلاقات الزوجية يقولون إنها سريعة التأثر في مواقف معينة يعاني بعض الأزواج مشكل الحساسية الشديدة عند شريكات حياتهم، نتيجة عدم تقبلهن لأمور معينة والنظر إليها من وجهة نظرهن الخاصة، الأمر الذي يشكل تحديا صعبا بالنسبة إليهم ويساهم في نشوب كثير من المشاكل الزوجية. ويقول المختصون في العلاقات الزوجيةأكمل القراءة »
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