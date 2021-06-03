حوادث
إقبار حكم قضائي بمكناس
تساءل سكان منطقة بوبال بجماعة أيت بورزوين بإقليم الحاجب، عن مصير حكم قضائي، يقضي بهدم بناية وسورها على مشارف الطريق بين الحاجب ومكناس، بعد أن صار السور يشكل تهديدا بسب خطر انهياره في أي لحظة. وأكد السكان أن الحكم، الذي تتوفر “الصباح” على نسخة منه، ظل في الرفوف تحت رحمةأكمل القراءة »
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