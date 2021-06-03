الأولى
تقطيع رأس وقضيب طبيب بطنجة
الضحية تعرض لتعذيب قبل القتل وترجيح تصفية حسابات تجري الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن طنجة، أبحاثها لحل لغز جريمة قتل مع التمثيل بالجثة، ضحيتها طبيب يزاول في المستشفى العمومي، عثر عليها مساء أول أمس (الثلاثاء)، داخل منزله بحي إيناس التابع ترابيا لمقاطعة السواني وسط المدينة. وكشفت المعاينة التي باشرتها مصالحأكمل القراءة »
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