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الصباح الفني

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منذ ساعتين
استخراج مسامير من معدة مريض نجح أطباء إثيوبيون في استخراج مجموعة من القطع المعدنية والمسامير من معدة مريض، بعد إجراء عملية بأحد مستشفيات إقليم شعوب جنوب إثيوبيا. وخضع رجل إثيوبي يعاني أمراضا نفسية لعملية جراحية من أجل إزالة عشرات القطع المعدنية الموجودة في معدته بينها أدوات حادة، بقيت بمعدته أكثرأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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