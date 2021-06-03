الرياضة
إديرسون أحسن حارس
نال إديرسون موراييس، حارس مرمى مانشستر سيتي، لقب أفضل حارس في الدوري الإنجليزي، بعدما حافظ على شباكه أكبر عدد من المباريات. ونال إديرسون اللقب بعد تتويج فريقه بلقب الدوري، إذ كان من المساهمين في حصده اللقب، وتحقيقه انتصارات متتالية قياسية، في مرحلة الإياب. ورغم بعض الانتقادات التي طالته في بدايةأكمل القراءة »
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