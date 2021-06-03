مقالات الرأي
تأويل الفن والدين
صدر للباحث المصري سعيد توفيق كتاب بعنوان “تأويل الفن والدين” عن منشورات الدار المصرية اللبنانية. وينطلق الكتاب من فكرة أن الصورة الذهنية الشائعة لدى الكثيرين من المسلمين هي أن الفن لا صلة له بالدين، فهما موضوعان مختلفان. فالفن والدين في الأصل مرتبطان ارتباطًا وثيقًا، فهما موضوعان ملتحمان في الوعي الإنساني.أكمل القراءة »
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