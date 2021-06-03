الرياضة
5 ملايين تابعوا الرجاء والجيش
حطمت قناة «الرياضية» رقما قياسيا جديدا في عدد مشاهدي «كلاسيكو» الرجاء الرياضي والجيش الملكي، الأحد الماضي، بملعب مركب محمد الخامس في البيضاء، لحساب الدورة 21 من منافسات البطولة. وأفادت «الرياضية» على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن خمسة ملايين مشاهد تابعوا مباراة الرجاء والجيش، وأكثر من ثلاثة ملايين تفاعلوا معأكمل القراءة »
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