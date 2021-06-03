ملف الصباح
إجراءات التخفيف… “ربحة ولا ذبحة”
استهتار المواطنين بالتدابير الاحترازية يهدد بارتفاع الإصابات والعودة إلى نقطة الصفر لجأت الحكومة، في ظل استقرار الوضع الوبائي ببلادنا، إلى تخفيف القيود على المواطنين، بهدف منحهم جرعة من الأوكسجين وهامشا من الحرية في ممارسة طقوسهم اليومية التي حرموا منها بسبب تفشي الفيروس وفرض حالة الطوارئ الصحية. ورغم أن هذه الإجراءاتأكمل القراءة »
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