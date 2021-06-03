ملف الصباح
التلقيح لا يعني الحماية الكاملة
الدكتور حمضي يؤكد أن الخطر لن يزول إلا بعد تطعيم جميع مواطني العالم يعتقد البعض أنه بمجرد تلقي جرعات التلقيح، فإن دوره انتهى في حماية نفسه وأهله، وأنه أصبح قادرا على العودة إلى حياة ما قبل كورونا، غير أن الخبراء يؤكدون العكس، ويعتبرون أن التلقيح ليس كافيا وحده. وفي هذاأكمل القراءة »
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