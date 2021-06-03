أســــــرة
أهمية القراءة لتنمية شخصية الطفل
تلعب القراءة دورا كبيرا في تحديد ملامح شخصية الطفل، إذ تساعده على تنميتها، سيما أنها تعد نافذته على العالم من خلال الاطلاع على معلومات مختلفة. وتتجلى أهمية القراءة لشخصية الطفل، حسب المختصين في التربية، في تعرفه على العالم الخارجي منذ نعومة أظافرة وتوسيع مداركه وتنوير عقله، إلى جانب تعزيز ثقتهأكمل القراءة »
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