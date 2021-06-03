الصباح الفني
قالوا
أنور تقاسم المطرب عبد العالي أنور مع متابعي صفحته الخاصة في فيسبوك قولة جاء فيها “افعل الخير وليقع حيث يقع، فإن وقع في أهله فهم أهله، وإن وقع في غير أهله فأنت أهله” الكوشي كتبت المغنية ليلى الكوشي على “إنستغرام”: “يمكنني دائما التباهي بأنني ثابرت من أجل التغيير “. الجسميأكمل القراءة »
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