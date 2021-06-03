الرياضة
إنتر يشترط 80 مليون أورو لتسريح حكيمي
كشفت مصادر إعلامية إيطالية أن إنتر ميلان، المتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الجاري، حدد 80 مليون أورو، قيمة انتقال الدولي المغربي أشرف حكيمي، في مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأعلنت صحيفة “لوكوريير ديل سبورت” أن إنتر ميلان حدد 80 مليون أورو لانتقاله لاعبه الدولي المغربي حكيمي، بالنظر إلى المستوى الذي قدمهأكمل القراءة »
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