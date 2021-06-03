حوادث
عشريني يقتل شقيقه بالحاجب
كثفت العناصر الأمنية التابعة لمفوضية الشرطة بالحاجب، بحثها عن شاب عشريني قتل شقيقه الأربعيني ليلة الاثنين الماضي بمقر سكناه بتجزئة الخير بالحاجب، ولاذ بالفرار في جنح الظلام إلى وجهة غير معلومة. وحسب مصادر محلية، فإن خلافا حادا نشب بين الشقيقين وهما في حالة سكر متقدمة، سرعان ما تحول إلى جريمةأكمل القراءة »
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