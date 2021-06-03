مقالات الرأي
الإسلام الإخواني يحرم كل ما يجهله
بوركة قال إن التوبة الفنية مستمدة من الخطاب الأصولي الذي تسرب إلى البيئة المغربية قال الباحث الجمالي عز الدين بوركة إن الوسط الفني يعاني انتشار خطاب أصولي عدواني يجرم الفن وكل الممارسات الفنية، وأضاف بوركة أن العديد من المشتغلين في الوسط الفني تلازمهم عقدة الذنب وأنهم يتعاملون مع الفن بنوعأكمل القراءة »
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