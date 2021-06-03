الرياضة
بنعمر: توقف البطولة في صالحنا
المدرب المساعد بأولمبيك آسفي اعتبر حصيلة فريقه إيجابية قال نور الدين بنعمر، المدرب المساعد بأولمبيك آسفي، إن حصيلة الفريق إيجابية جدا. وأكد بنعمر، في حوار مع «الصباح»، أن توقف منافسات البطولة أسبوعين يصب في مصلحة مجموعة من الفرق، وتابع أن الطاقم التقني سيستغل فرصة التوقف لبرمجة بعض المباريات الودية، ومنحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل