الرياضة
غوارديولا مدرب السنة
اختارت رابطة المدربين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أفضل مدرب في السنة، بعد فوزه بلقب الدوري. وأعلن أليكس فيرغسون، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، عن اسم غوارديولا، منوها بإمكانياته وما جلبه لعالم التدريب في مميزات تقنية جديدة. وتمنى فيرغسون أن يواصل غوارديولا مسيرته في “البريمير ليغ”،أكمل القراءة »
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