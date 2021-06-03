الأولى
“ردارات” تجر عسكريين للتحقيق
جرت إنذارات صادرة عن جهاز “ردار” للمراقبة العسكرية بمنطقة أولاد برجال بجماعة ابن منصور بالشريط الساحلي للقنيطرة، أخيرا، أربعة عسكريين للتحقيق القضائي، بعدما استقدمتهم الضابطة القضائية بالقيادة الجهوية للدرك، إلى مقرها للاستماع إلى أقوالهم في محاضر رسمية. وذكر مصدر “الصباح” أن جهاز “الردار” أطلق إنذارات ليلا، وأخبرت الثكنة العسكرية الخاصةأكمل القراءة »
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