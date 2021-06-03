ملف الصباح
عزيزي: التراخي سيؤزم الوضع
> هل في رأيك تخفيف القيود مع استقرار الوضعية الوبائية سيكون له انعكاس سلبي؟ > بلغ عدد المستفيدين من حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد حوالي 8 ملايين شخص، كما أن عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا بالفيروس وأصبح لديهم نوع من المناعة، الأمر الذي ساهم في استقرار الوضعية الوبائية بالمغرب.أكمل القراءة »
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