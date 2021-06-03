الرياضة
آسفي يفاوض الفوسفاط لتجديد العقد
تخوفات من تخفيض قيمة المنحة السنوية بسبب تداعيات كورونا يواصل مسؤولو أولمبيك آسفي لكرة القدم مفاوضاتهم مع نظرائهم في المجمع الشريف للفوسفاط من أجل إقناعهم بتجديد اتفاقية الاحتضان، التي تنتهي مع نهاية الموسم الكروي الجاري. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن الطرفين لم يتوصلا إلى أي اتفاق بخصوص تجديد الاتفاقية،أكمل القراءة »
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