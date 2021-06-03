حوادث
التحايل على الدولة بوثائق محاسبة
شركات تستغل مقرات سرية لإخفاء وثائقها وتزوير فواتير للتهرب من الضرائب أثارت شكاية فتحت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، موضوع تهرب ضريبي لشركات يقدر بالملايير، عبر إنشاء مقرات سرية لمحاسباتها المالية واستغلالها في صنع فواتير مزورة تحمل أسماء شركات توقفت عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل