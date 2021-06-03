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حوادث

التحايل على الدولة بوثائق محاسبة

منذ ساعتين
شركات تستغل مقرات سرية لإخفاء وثائقها وتزوير فواتير للتهرب من الضرائب أثارت شكاية فتحت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا بتعليمات من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، موضوع تهرب ضريبي لشركات يقدر بالملايير، عبر إنشاء مقرات سرية لمحاسباتها المالية واستغلالها في صنع فواتير مزورة تحمل أسماء شركات توقفت عنأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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