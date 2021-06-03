الرياضة
الإرهاق يغيب زياش
دوليو الوداد والرجاء غادروا معسكر المعمورة وبرنامج خاص لماسينا علمت “الصباح” أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني قرر إعفاء حكيم زياش، الدولي المغربي والمحترف بمانشستر سيتي، من مباراة غانا الثلاثاء المقبل، بسبب الإرهاق والتعب. وكشف مصدر مطلع، أن زياش لم يلتحق بعد بمعسكر المنتخب الوطني إلى الآن، وينتظر إعفاؤه من المشاركةأكمل القراءة »
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