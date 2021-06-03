وطنية
مندوب الصحة بتاونات يغضب نقابات
أثار تبخيس مسؤول بقطاع الصحة بتاونات، جهود موظفين مجندين في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، موجة غضب في صفوفهم ونقابات قطاعية طالبت وزير الصحة بالتدخل والتحقيق في اتهامه إياهم ب»الاختباء في الحملة للحصول على وجبات غذائية». وطالبت المنظمة الديمقراطية للصحة بالتحقيق فيما قاله مندوب الوزارة في تصريح مستفز لموقع إلكتروني،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل