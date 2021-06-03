ملف الصباح
الرباط… اختلاف بين الأحياء
تزامنا مع رفع إجراءات التخفيف التدريجي التي كانت مفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا والسماح بإعادة فتح قاعات الحفلات والمسارح، برزت بعض علامات التخلي عن الإجراءات الصحية لمواجهة الفيروس القاتل، رغم حملات التحسيس بخطورة الأمر والعودة إلى نقطة الصفر. وخلال جولة بالرباط، يسود تباين بين الأحياء الفقيرة والراقية، إذ تظهر بعضأكمل القراءة »
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