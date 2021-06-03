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الرباط… اختلاف بين الأحياء

منذ ساعتين
Moroccan authorities instruct people to return to and remain at home as a measure against the COVID-19 coronavirus pandemic, in Rabat's district of Takadoum, on March 25, 2020. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
تزامنا مع رفع إجراءات التخفيف التدريجي التي كانت مفروضة لمواجهة تفشي وباء كورونا والسماح بإعادة فتح قاعات الحفلات والمسارح، برزت بعض علامات التخلي عن الإجراءات الصحية لمواجهة الفيروس القاتل، رغم حملات التحسيس بخطورة الأمر والعودة إلى نقطة الصفر. وخلال جولة بالرباط، يسود تباين بين الأحياء الفقيرة والراقية، إذ تظهر بعضأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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