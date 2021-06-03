ملف الصباح
أسـواق سـلا… التباعـد فـي خبـر كـان
عادت الحياة بها إلى طبيعتها والإجراءات الاحترازية داخلها ״إشاعة״ لا مكان للإجراءات الاحترازية في أغلب أسواق سلا، حيث لا مكان للخوف من الإصابة بفيروس كورونا الذي قلب موازين العالم. وحيث يمكن اكتشاف حجم استهتار بعض المغاربة بالإجراءات التي توصي بها السلطات لمنع انتشار فيروس كوفيد 19. هذه الأسواق تكشف أيضاأكمل القراءة »
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