الأولى
تحت الدف
ليست موريتانيا طرفا في ملف الصحراء فقط، بل هي رقم أساسي في المعادلة، يفرض على المغرب أخذه بعين الاعتبار في كل مستجد، فقد كان تحرك جيش الجارة الجنوبية إبان أزمة الكركرات، مؤشرا لوضعها الحساس في الملف. وما جرى أخيرا يؤكد الطرح الأممي من أن موريتانيا طرف في “نزاع” الصحراء، وستكونأكمل القراءة »
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