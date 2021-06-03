الصباح الفني
الفد في “الأصدقاء القدامى”
فيلم سينمائي جديد يعرض في أكثر من 50 قاعة بكيبيك شارك الفنان الكوميدي حسن الفد في أول ظهور له في السينما الكندية، من خلال مشاركته في فيلم “الأصدقاء القدامى”، الذي يعرض حاليا في أكثر من 50 قاعة للسينما بكيبيك. وتم تصوير مشاهد فيلم “الأصدقاء القدامى” المستوحى من تجربة شخصية للمخرجأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل